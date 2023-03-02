ЦБ скоро обсудит с банками идею разрешить специальные банковские сообщества

Предполагается, что эти сообщества позволят малым банкам взаимовыгодно объединять ресурсы

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банк России в марте-апреле планирует обсудить с банками введение в регулирование специальных банковских сообществ, сообщила на ежегодной встрече с банкирами председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Есть более долгосрочные стратегические инициативы - это идеи по введению в регулирование концепции специальных банковских сообществ, которые позволят малым и региональным банкам взаимовыгодно объединять ресурсы. В марте-апреле мы планируем обсуждение этой и других инициатив на площадке ассоциации", - сказала она.

По результатам этого обсуждения Банк России опубликует консультативный доклад.

Набиуллина в мае 2022 года предложила создать банковские объединения без выкупа долей, но с взаимной ответственностью всех участников.

"Идея в том, что небольшие банки присоединяются к более крупному, становясь его бизнес-партнерами, сохраняя свою независимость во всех ключевых банковских решениях, но смогут получать информационную, технологическую и экспертную поддержку. А наш фокус надзора при этом будет на консолидированном уровне, и для участников радикально сократится операционная и регулятивная нагрузка. Мы, со своей стороны, готовы создать необходимые юридические, регулятивные предпосылки, но, конечно, здесь требуются оценка целесообразности этого со стороны самих банков, ваш интерес, вовлечение, и просим давать свои предложения", - заявила тогда она.