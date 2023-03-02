Банки попросили разрешить им не учитывать голоса "недружественных" совладельцев

В ЦБ высказались против и предложили решать конфликты с акционерами в суде

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация банков России (АБР) предложила распространить на кредитные организации действие президентского указа, разрешающего ряду компаний не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

В Банке России отнеслись к этой инициативе настороженно, заподозрив попытку воспользоваться ситуацией для решения в свою пользу застарелых акционерных конфликтов.

Как рассказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, письмо с изложением этой идеи ассоциация направила в Минэкономразвития. В нем говорится, что в АБР поступают жалобы от банков, столкнувшихся с деструктивными действиями отдельных акционеров, в том из "недружественных" стран.

Как отмечают в АБР, формально соблюдая российское законодательство, эти лица злоупотребляют своими правами, в частности, отказываются от участия в собрании акционеров, воздерживаются от голосования на собрании и тем самым блокируют принятие решений по вопросам, требующим единогласия и квалифицированного большинства.

Кроме того, на таких акционеров жалуются в связи с тем, что они совершают действия, влекущие нарушения требований ЦБ, предъявляют необоснованные требования и необоснованно блокируют решения о выплате дивидендов и вознаграждений.

Подобные действия нарушают устойчивость и непрерывность работы кредитных организаций и характерны в настоящее время для представителей "недружественных" государств, в связи с этим АБР просит разрешить временно не учитывать голоса совладельцев из этих юрисдикций, как это было сделано для ряда российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли.

Опубликованный в январе президентский указ определяет, что голоса "недружественных" совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут до конца 2023 года учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании. Временные правила не касаются банков: они действуют для предприятий, которые, кроме принадлежности к отраслям энергетики, машиностроения и торговли, одновременно соответствуют еще трем условиям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля "недружественных" совладельцев - не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд рублей.

Тему корпоративного управления в банках на ежегодной встрече ЦБ с банкирами, организованной АБР, 2 февраля поднял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Акционеры из недружественных стран блокируют принятие решений банка, в том числе рекомендаций ЦБ. Поддерживает ли ЦБ принятие для финансового сектора указа, аналогичного указу президента о временном порядке принятия решений некоторыми российскими хозяйственными обществами? То есть распространить нормы на банковский сектор", - обратился он к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

"Мы не поддерживаем такое распространение. Нам неизвестно, во всяком случае, о системной проблеме, что акционеры банков либо бездействуют, либо уклоняются от принятия решений", - ответила она.

"Системных проблем мы сейчас не видим, если они будут возникать, будем обсуждать", - сказала Набиуллина, добавив, что это не должно приводить к нарушению прав миноритарных акционеров и разрешению давних акционерных конфликтов.

"Мы придерживаемся того, чтобы по мере возможности сохранялись нормальные нормы корпоративного управления. Там, где есть бездействие акционеров, уклонение от своих обязанностей, понятно, принимаются специальные меры. Но попытки лишить акционеров управления только за то, что их позиция может не совпадать с рядом других акционеров, неправильно", - заявила глава ЦБ.

По ее мнению, если акционер действует в ущерб акционерного общества, этот вопрос решается в суде.

ЦБ получил предложение АБР и попросил ассоциацию конкретизировать случаи, которые упомянуты в письме, заявил зампред Банка России Алексей Гузнов.