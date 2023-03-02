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Банк России создал репозиторий IT-решений для финансовой отрасли

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банк России создал репозиторий (место хранения и поддержки данных - ИФ) IT-решений для финансовой отрасли, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы завершили на базе Ассоциации финансовых технологий, коллеги, создание репозитория по российским решениям, решениям с открытым кодом, которые безопасны для нашего использования", - сказала Скоробогатова на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России (АБР).

"Мы будем готовы предоставить этот репозиторий и ассоциации (банков России - ИФ), непосредственно, где мы сейчас присутствуем. И, на самом деле, разместить в открытом доступе для всех банков и участников, потому что там сгруппированы все существующие IT- решения или разрабатываемые в разрезе функционала, которые нужны для участников рынка и не только банков", - отметила она.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом (open source) может нести в себе риски и будет проверяться, сказала Скоробогатова, отвечая на вопрос, как банки смогут убедиться в безопасности таких решений. В качестве возможных способов такой проверки регулятор рассматривает механизм сертификации.

О планах ЦБ создать репозиторий Скоробогатова впервые сообщила в июне 2022 года. Он стал необходим после того, как весной прошлого года с российского рынка ушло большинство зарубежных поставщиков программного обеспечения. На этом фоне выросло количество обращений банков в ЦБ с запросами о том, где им взять необходимые IT-решения.

Предполагалось, что репозиторий будет содержать проверенные и зарекомендовавшие себя IT-решения для всех функций банков и финпосредников. Также на этой площадке IT-производители смогут предлагать кастомизированные решения, если они будут необходимы.

ЦБ РФ
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