Что случилось этой ночью: пятница, 3 марта

Заявление МИД РФ о неработающей "зерновой сделке", сопровождение борта Лукашенко самолетом А-50, обследование места ЧП в подмосковной Коломне специалистами МЧС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших утру:

- МИД РФ заявил, что "зерновая сделка" не работает из-за саботажа западных стран. На Смоленской площади также подчеркнули, что большая доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

- Возвращавшийся из Китая борт Лукашенко сопроводил якобы ранее поврежденный А-50. Телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что самолет "успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность" президентского борта.

- Специалисты МЧС обследовали место происшествия в Коломне и не обнаружили следов взрыва. В пресс-службе министерства энергетики Московской области добавили, что энергетическая и газовая инфраструктуры работают штатно.

- США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине. В Белом доме заявили, что "пакет будет включать в себя, прежде всего, боеприпасы, которые потребуются украинцам для уже полученных ими систем вооружения".

- Сотрудники СКР выехали в Брянскую область для выяснения обстоятельств проникновения ДРГ. В ведомстве отметили, что сейчас в селе Любечане правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия.