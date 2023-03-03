Нефть Brent подешевела до $84,52 за баррель

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу после подъема до двухнедельных максимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в пятницу составляет $84,52 баррель, что на $0,23 (0,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,44 (0,5%), до $84,75 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,2 (0,26%), до $77,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,47 (0,6%), до $78,16 за баррель.

Контракты как на Brent, так и на WTI завершают неделю ростом благодаря оптимизму, вызванному сигналами восстановления активности в Китае, который перевешивает опасения трейдеров, связанные с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики в США.

Устойчивость американской экономики и, в частности рынка труда, оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки, и это поддерживает доллар США, что в свою очередь, является отрицательным фактором для сырьевых рынков.

Помимо этих двух факторов, трейдеры пытаются оценить динамику российского экспорт нефти, который пока остается более устойчивым, чем ожидалось, в условиях введенных в отношении РФ санкций, отмечает агентство Bloomberg.