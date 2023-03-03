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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Поступление нефтегазовых доходов в феврале превысило ожидания Минфина

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля составило положительную величину 12,3 млрд рублей, сообщил Минфин.

Ведомство ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте на сумму 132,1 млрд рублей. Аналогичный прогноз на февраль равнялся 108 млрд рублей.

Последний раз поступление нефтегазовых доходов превышало ожидания в декабре, а до этого - в августе.

Минфин с 7 марта по 6 апреля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 119,8 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С 7 февраля объем ежедневных продаж составляет 8,9 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в марте снизится в 1,6 раза.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила были возобновлены 13 января после их приостановки в конце января прошлого года. Минфин и ЦБ выпустили в начале года сообщения о том, что операции будут проводиться в валютной секции "Московской биржи" в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

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