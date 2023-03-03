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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в IV квартале упала на 28%, ниже прогноза

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года скорректированная EBITDA "ФосАгро" упала почти на 28% в годовом измерении и составила 44,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (46,3 млрд рублей).

Квартальная выручка компании составила 110,1 млрд рублей, сократившись на 14% в годовом выражении.

Скорректированная чистая прибыль упала на 29% и составила 32,1 млрд рублей, оказавшись чуть ниже ожиданий аналитиков (32,6 млрд рублей).

Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в 2022 году увеличилась на 39% - до 266,9 млрд рублей, рентабельность по EBITDA достигла 46,9% против 45,7% годом ранее.

Выручка выросла на 35%, до 569,5 млрд рублей, за счет увеличения объемов продаж, роста цен и изменения структуры сбыта в пользу высокомаржинальных видов удобрений.

Общие продажи "ФосАгро" в 2022 году выросли на 6,4% и составили 11,1 млн тонн. Продажи фосфорных удобрений увеличились на 8%, до 8,4 млн тонн.

Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" по итогам прошлого года взлетела на 40%, до 182,3 млрд рублей. Скорректированный свободный денежный поток (FCF) достиг 141 млрд рублей, что в 1,8 раза выше уровня 2021 года.

Чистый долг компании на конец 2022 года вырос до 180,3 млрд рублей (по итогам 2021 года - 153,7 млрд рублей), но соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 0,68х против 0,8х годом ранее.

ФосАгро
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