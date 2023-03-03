ЦБ и правкомиссия смогут разрешать сделки с "локализованными" после 1 марта ценными бумагами

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россия ввела особый порядок для сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии.

Соответствующий указ ("О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг") президент РФ Владимир Путин подписал 3 марта, он действует с даты публикации до момента отмены установленных им временных мер.

Так, Банк России или правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ смогут выдавать резидентам, нерезидентам под контролем российских юрлиц или физлиц (информация об этом должна быть раскрыта налоговым органам), а также "дружественным" нерезидентам разрешения на сделки с такими бумагами, а также акциями российских эмитентов, полученными в результате погашения ценных бумаг иностранных эмитентов (речь идет о прекращении обязательств по иностранному финансовому инструменту, приобретенному до 1 марта 2022 года).

На последующие сделки с этими ценными бумагами накладывается ряд ограничений. В частности, совет директоров ЦБ может установить максимальные количество и объем таких сделок.

Однако последующие сделки с российскими ценными бумагами (за исключением ОФЗ), полученными в связи с погашением обязательств по кредитному договору, могут совершаться банками, в отношении которых введены санкции, без учета этих ограничений.

Требования указа не распространяются на сделки, совершаемые при конвертации, выкупе, погашении российских ценных бумаг их эмитентом; при выкупе акций ПАО и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции; связанные с погашением инвестиционных паев по решению управляющей компании или в связи с прекращением фонда; связанные с возвратом российских ценных бумаг в качестве исполнения обязательств по договору займа ценными бумагами, заключенному до 1 марта 2022 года, и обязательств по второй части договора репо, заключенного до 1 марта 2022 года; связанные с переводом российских ценных бумаг, полученных в результате универсального правопреемства.

Банки, находящиеся под санкциями, могут без ограничений брать в залог ОФЗ, права учета которых были переведены в российскую инфраструктуру до вступления указа в силу, если такой залог обеспечивает исполнение обязательств по кредитным договорам, а также покупать их у резидентов.

На операции инвесторов с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта прошлого года и переведенными на счета в российском депозитарии, были наложены ограничения. В частности, ЦБ выпустил указание, установив с 5 августа 2022 года полугодовой запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными "дружественными" нерезидентами у других нерезидентов, а также ценные бумаги, переведенные из иностранной учетной инфраструктуры в российскую после 1 марта. Действие этого указания было продлено.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что Минфин РФ и Банк России направляли президенту РФ Владимиру Путину в конце декабря предложение продлить ограничения на операции с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта 2022 года у "недружественных" нерезидентов и переведенных из иностранной учетной инфраструктуры в российскую, утвердив их указом президента, но предусмотреть некоторые послабления для сделок с ОФЗ.

В частности, предлагалось позволить государству выкупать у инвесторов такие ОФЗ с "большим дисконтом" либо установить требование о покупке дополнительных ОФЗ на сумму прибыли инвестора. Также предлагалось позволить российским банкам выкупать ОФЗ в рамках погашения обязательств резидентами/"дружественными" нерезидентами по их рыночной цене или на условиях, которые определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Право давать разрешения на такие операции предлагалось предоставить правкомиссии по иностранным инвестициям.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что предложение разрешить выкуп ОФЗ, переведенных из иностранной учетной инфраструктуры в российскую и находящихся на "карантине", выдвигалось, но предметного обсуждения сейчас нет.