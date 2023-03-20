ЦБ определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг из-за рубежа

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что определил для депозитариев порядок возврата в российскую учетную инфраструктуру российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом.

Депозитарии должны подать заявления о переводе в Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа"), после чего ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя, открытые в центральном депозитарии. Такая возможность предоставляется им один раз, подчеркивает ЦБ.

Это позволит исключить иностранные организации из цепочки учета российских бумаг и защитить интересы и права инвесторов, говорится в сообщении.

Также ЦБ напоминает, что с 1 января 2023 года владельцы ценных бумаг, передавшие их по договору на хранение иностранной организации с правом пользования, могут обратиться с заявлением в российский депозитарий о принудительном переводе активов в отечественную инфраструктуру. Если зарубежный институт предоставит обоснованные возражения на списание за два дня до истечения срока, указанного в уведомлении, то на урегулирование вопросов будет предоставляться еще 30 рабочих дней.

Такие решения совет директоров ЦБ принял в связи с законом 519-ФЗ, который предоставил держателям ценных бумаг российских компаний, владеющих ими через иностранные структуры, перевести их в российскую учетную инфраструктуру.

Для этого до 1 мая 2023 года они будут вправе обратиться с заявлением в российский депозитарий. Предусмотрена и автоматическая процедура по переводу учета без обращения владельцев, которая будет происходить в случаях, когда ценные бумаги "зарегистрированы" в иностранной инфраструктуре на счетах российских (клиентских) депозитариев, действующих в качестве номинальных держателей и располагающих всей необходимой информацией о владельцах. В таком случае клиентский депозитарий должен будет до 1 мая 2023 года запустить процедуру замены учета бумаг.