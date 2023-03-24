Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Назначен новый гендиректор "РусВинила" после выхода Solvay из СП

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "РусВинил" (было создано как СП "СИБУРа" и группы Solvay) назначен гендиректор "СИБУР-Кстово" Сергей Назаров, сообщила пресс-служба "РусВинила".

"Полномочия Марка Лааля, возглавлявшего предприятие с декабря 2021 года по март 2023 года, прекращены вместе с закрытием сделки по продаже группой Solvay своей доли в "РусВиниле" компании СИБУР", - поясняется в сообщении.

Вместе с новым назначением Назаров продолжит работу в должности генерального директора "СИБУР-Кстово".

В начале марта Solvay согласовала окончательные условия продажи своей 50-процентной доли в совместном предприятии "РусВинил" партнеру по СП - компании "СИБУР" за 430 млн евро.

ООО "РусВинил" производит поливинилхлорид и каустическую соду. Производственный комплекс работает с 2014 года. Мощности предприятия составляют 300 тысяч тонн суспензионного и 30 тысяч тонн эмульсионного поливинилхлорида в год. Выпуск каустической соды - 225 тысяч тонн в год.

Solvay Бельгия РусВинил СИБУР Сергей Назаров Марк Лааль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из Думы отозван законопроект о смягчении офшорных ограничений для участников госзакупок

Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

Leroy Merlin передаст бизнес в России местному менеджменту

Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });