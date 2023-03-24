Назначен новый гендиректор "РусВинила" после выхода Solvay из СП

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "РусВинил" (было создано как СП "СИБУРа" и группы Solvay) назначен гендиректор "СИБУР-Кстово" Сергей Назаров, сообщила пресс-служба "РусВинила".

"Полномочия Марка Лааля, возглавлявшего предприятие с декабря 2021 года по март 2023 года, прекращены вместе с закрытием сделки по продаже группой Solvay своей доли в "РусВиниле" компании СИБУР", - поясняется в сообщении.

Вместе с новым назначением Назаров продолжит работу в должности генерального директора "СИБУР-Кстово".

В начале марта Solvay согласовала окончательные условия продажи своей 50-процентной доли в совместном предприятии "РусВинил" партнеру по СП - компании "СИБУР" за 430 млн евро.

ООО "РусВинил" производит поливинилхлорид и каустическую соду. Производственный комплекс работает с 2014 года. Мощности предприятия составляют 300 тысяч тонн суспензионного и 30 тысяч тонн эмульсионного поливинилхлорида в год. Выпуск каустической соды - 225 тысяч тонн в год.