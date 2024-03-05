"Синара-ТМ" в 2023 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в пять раз
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - АО "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в 2023 году получило 2,96 млрд рублей чистой прибыли, что в 5,1 раза больше, чем в 2022 году, говорится в отчете компании по РСБУ.
Выручка предприятия уменьшилась на 7,2% - до 1,58 млрд рублей.
Доходы от поставок на внутренний рынок в 2023 году составили 391,57 млн рублей, это 24,7% от общего объема выручки. В 2022 году доля поставок по РФ составляла 38,9%. Данные об экспорте в отчете не приводятся.
"В настоящее время компания не испытывает существенных финансовых затруднений, связанных с геополитической нестабильностью", - отмечается в документе.
Основные финансовые показатели СТМ (в тыс. рублей):
|2023г
|2022г
|Динамика
|Выручка
|1 584 212
|1 707 068
|-7,2%
|Себестоимость продаж
|2 247 068
|1 938 584
|+15,9%
|Валовая прибыль (убыток)
|(662 856)
|(231 516)
|+2,9 раза
|Прибыль (убыток) от продаж
|(662 856)
|(231 516)
|+2,9 раза
|Прибыль до налогообложения
|2 650 427
|465 196
|+5,7 раза
|Чистая прибыль
|2 963 928
|583 625
|+5,1 раза
Кредиторская задолженность предприятия снизилась с 262,03 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 150,2 млн рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская - увеличилась с 5,67 млрд рублей до 8,05 млрд рублей.
СТМ, входящая в группу "Синара", объединяет предприятия локомотивостроения, инжиниринга, а также заводы, занимающиеся производством дизельных двигателей и путевой техники, сервисные компании. Активы холдинга расположены в Свердловской и Калужской областях.