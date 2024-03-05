"Синара-ТМ" в 2023 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в пять раз

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - АО "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в 2023 году получило 2,96 млрд рублей чистой прибыли, что в 5,1 раза больше, чем в 2022 году, говорится в отчете компании по РСБУ.

Выручка предприятия уменьшилась на 7,2% - до 1,58 млрд рублей.

Доходы от поставок на внутренний рынок в 2023 году составили 391,57 млн рублей, это 24,7% от общего объема выручки. В 2022 году доля поставок по РФ составляла 38,9%. Данные об экспорте в отчете не приводятся.

"В настоящее время компания не испытывает существенных финансовых затруднений, связанных с геополитической нестабильностью", - отмечается в документе.

Основные финансовые показатели СТМ (в тыс. рублей):

2023г 2022г Динамика Выручка 1 584 212 1 707 068 -7,2% Себестоимость продаж 2 247 068 1 938 584 +15,9% Валовая прибыль (убыток) (662 856) (231 516) +2,9 раза Прибыль (убыток) от продаж (662 856) (231 516) +2,9 раза Прибыль до налогообложения 2 650 427 465 196 +5,7 раза Чистая прибыль 2 963 928 583 625 +5,1 раза

Кредиторская задолженность предприятия снизилась с 262,03 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 150,2 млн рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская - увеличилась с 5,67 млрд рублей до 8,05 млрд рублей.

СТМ, входящая в группу "Синара", объединяет предприятия локомотивостроения, инжиниринга, а также заводы, занимающиеся производством дизельных двигателей и путевой техники, сервисные компании. Активы холдинга расположены в Свердловской и Калужской областях.