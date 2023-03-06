Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2022 году выросла почти на 20%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в 2022 г. выросла на 19,9%, до 31,17 млрд руб., следует из отчета компании и пояснений к нему.

Выручка сократилась на 28,7%, до 63,17 млрд руб.

В отчете "Интер РАО" дает распределение выручки по географическим сегментам. По сравнению с 2021 г. выручка от продажи электроэнергии в Финляндию сократилась на 38,6%, до 27,21 млрд руб., в Латвию - на 68%, до 4,22 млрд руб. Выручка от поставок в Казахстан увеличилась на 6,8%, до 8,5 млрд руб.

На счетах "Интер РАО" по итогам 2022 г. хранилось 177,2 млрд руб.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 г. является "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).