Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии снизилась в 8,3 раза

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии 2023 года снизилась в 8,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,57 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка сократилась в три раза и составила 16,46 млрд руб.

Себестоимость продаж при этом снизилась на 38%, до 14 млрд руб. Убыток от продаж составил 2,7 млрд руб. против 19,99 млрд руб. прибыли годом ранее.

Средства на счетах по итогам полугодия оценивались в 204,1 млрд руб. Еще 151,2 млрд руб. составили финансовые вложения.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 г. является "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).