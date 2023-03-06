Бундесбанк выявил более 44 тыс. фальшивых купюр на сумму 2,7 млн евро в 2022 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бундесбанк в 2022 году изъял из обращения в Германии 44 145 фальшивых купюр на общую сумму 2,7 млн евро, сообщается в пресс-релизе.

Это на 5,2% превышает показатель предыдущего года.

"В 2022 году количество подделок немного увеличилось. Вероятно, это связано с тем, что действовавшие в предыдущие два года антиковидные ограничения были в значительной степени отменены, а такие мероприятия, как ярмарки и рождественские рынки, где наличные являются преобладающим способом оплаты, стали проводится чаще", - заявил член исполнительного совета Бундесбанка Буркхард Бальц.

Значительно увеличилось количество поддельных банкнот номиналом 100 и 200 евро, поскольку был зафиксирован ряд случаев, когда фальшивые деньги использовались для оплаты дорогостоящих товаров. При этом наибольшая доля подделок приходится на купюры в 50 евро - 41%, далее следуют 20 евро - 28%. Реже всего (2%) злоумышленники "рисуют" банкноты номиналом 5 и 500 евро.

Однако, несмотря на рост убытка, в целом количество фальшивых банкнот остается очень низким, отмечает ЦБ. В 2022 году на 10 тыс. жителей приходилось всего пять поддельных купюр.

Как и в предыдущие годы, наибольшую долю подделок составляют "киноденьги". Это обычные печатные подделки без защитных элементов для использования в кино и театре.

Бундесбанк в 2022 году также обнаружил 73 384 фальшивых монет по сравнению с 41,1 тыс. годом ранее. Однако резкий рост обусловлен, в том числе тем, что ряд компаний накапливали поддельные монеты в течение нескольких лет, а потом передали их ЦБ, отмечается в сообщении.

Чаще всего подделывались монеты номиналом 2 евро - на них пришлось 92% случаев.

В еврозоне в целом в 2022 году количество фальшивых банкнот увеличилось на 8,4% - до 376 тыс. Их общий номинал составил 21,5 млн евро против 17,5 млн евро в 2021 году. При этом наиболее популярными у мошенников были купюры в 50 евро - почти 40% подделок.