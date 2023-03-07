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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ЦБ спрогнозировал прибыль банков РФ в 2023 году на уровне 1,2-1,5 трлн рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в базовом прогнозе ждет чистую прибыль банков РФ в 2023 году в диапазоне 1,2-1,5 трлн рублей, в следующем году – 1,2-1,7 трлн рублей, говорится в обзоре банковского сектора ЦБ.

По оценкам ЦБ, чистая процентная маржа банков в этом году будет на уровне 4,2-4,4% против 4% по итогам прошлого года, в 2024 году показатель прогнозируется на уровне 4-4,4%.

"Резкое сокращение маржи во втором квартале 2022 года (-1,2 п.п.) было вызвано опережающим ростом стоимости фондирования (+2,7 п.п.) над доходностью активов (+1,6 п.п.), но по мере снижения ключевой ставки маржа вернулась к среднему историческому уровню. Ожидаем, что тенденция продолжится и маржа в 2023 году сохранится на уровне последних лет", - говорится в обзоре.

Представители ЦБ уже озвучивали прогноз по прибыли на этот год, но в формулировке "свыше 1 трлн рублей", если не будет новых потрясений.

Прибыль банков РФ в 2022 году составила 200 млрд рублей против 2,4 трлн рублей прибыли в 2021 году.

По данным регулятора, финансовый результат за прошлый год неравномерен по сектору, и отдельные банки понесли серьезные убытки. Основные потери были получены в первом полугодии – тогда 89 кредитных организаций (57% активов) были убыточны. Но затем ситуация стала выправляться, и по итогам 2022 года на прибыльные банки приходилось уже примерно 78% активов банковского сектора. Это ниже, чем в 2021 году (98%), но не критично, и с учетом накопленных ранее буферов капитала системной докапитализации не требуется, отмечает ЦБ в обзоре.

ЦБ РФ
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