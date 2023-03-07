Инфляция в ОЭСР в январе замедлилась до 9,2% с 9,4%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в январе выросли на 9,2% в годовом выражении

Таким образом, инфляция ослабла по сравнению с декабрьским уровнем в 9,4%, отмечается в сообщении ОЭСР.

Замедление роста цен было зафиксировано в половине из 38 государств-членов ОЭСР. Самые высокий подъем цен наблюдался в Венгрии, Латвии, Литве и Турции - выше 20%.

Повышение стоимости энергоносителей в странах ОЭСР в январе замедлилось до 16,4% в годовом выражении с 18,2% месяцем ранее. Это минимальное увеличение данного показателя с марта 2021 года. Продукты питания в позапрошлом месяце подорожали на 15,2%, что ниже декабрьских 15,6%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в ОЭСР в январе увеличились на 7,2%, как и месяцем ранее.

Инфляция в государствах G7 замедлилась до 6,7% с 6,8% в декабре, в странах G20 - осталась на отметке 8,4%.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в январе составила 8,7% по сравнению с 9,2% в предыдущий месяц. Между тем темпы роста показателя без учета цен на продукты и энергоносители ускорились до 5,3% с 5,2%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на дальнейшее ослабление роста индекса HICP в феврале до 8,5% за счет замедления подъема стоимости энергоносителей.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.