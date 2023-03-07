Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Инфляция в ОЭСР в январе замедлилась до 9,2% с 9,4%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в январе выросли на 9,2% в годовом выражении

Таким образом, инфляция ослабла по сравнению с декабрьским уровнем в 9,4%, отмечается в сообщении ОЭСР.

Замедление роста цен было зафиксировано в половине из 38 государств-членов ОЭСР. Самые высокий подъем цен наблюдался в Венгрии, Латвии, Литве и Турции - выше 20%.

Повышение стоимости энергоносителей в странах ОЭСР в январе замедлилось до 16,4% в годовом выражении с 18,2% месяцем ранее. Это минимальное увеличение данного показателя с марта 2021 года. Продукты питания в позапрошлом месяце подорожали на 15,2%, что ниже декабрьских 15,6%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в ОЭСР в январе увеличились на 7,2%, как и месяцем ранее.

Инфляция в государствах G7 замедлилась до 6,7% с 6,8% в декабре, в странах G20 - осталась на отметке 8,4%.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в январе составила 8,7% по сравнению с 9,2% в предыдущий месяц. Между тем темпы роста показателя без учета цен на продукты и энергоносители ускорились до 5,3% с 5,2%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на дальнейшее ослабление роста индекса HICP в феврале до 8,5% за счет замедления подъема стоимости энергоносителей.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ОЭСР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

ЦБ спрогнозировал прибыль банков РФ в 2023 году на уровне 1,2-1,5 трлн рублей

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Brent подорожала до $86,4 за баррель

Российское юрлицо VK выкупило 100% "Деньги.Мэйл.Ру" у аффилированной структуры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });