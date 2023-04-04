Инфляция в ОЭСР в феврале замедлилась до 8,8% с 9,2%

Замедление роста цен было зафиксировано в 23 из 38 стран-участниц организации

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в феврале выросли на 8,8% в годовом выражении. В январе инфляция составляла 9,2%, отмечается в сообщении ОЭСР.

Замедление роста цен было зафиксировано в 23 из 38 государств-членов ОЭСР. Самая высокая инфляция была зафиксирована в Коста-Рике и Турции. При этом в 13 странах темпы увеличения цен были двухзначными, в том числе в Венгрии и Латвии они превышали 20%.

Повышение стоимости энергоносителей в странах ОЭСР в феврале замедлилось до 11,9% в годовом выражении с 16,4% месяцем ранее. При этом ослабление темпов роста цен было отмечено во всех государствах, кроме Колумбии и Польши.

Продукты питания в ОЭСР в позапрошлом месяце подорожали на 14,9%, что ниже январских 15,2%. Замедление произошло по итогам третьего месяца подряд.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) увеличились на 7,3% после подъема на 7,2% в январе.

Инфляция в государствах G7 в феврале замедлилась до 6,4% с 6,7% месяцем ранее, в странах G20 - до 8% с 8,4%.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в позапрошлом месяце составила 8,5% по сравнению с 8,7% в январе. Между тем темпы роста показателя без учета цен на продукты и энергоносители ускорились до 5,6% с 5,3%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на дальнейшее ослабление роста индекса HICP в марте до 6,9% за счет замедления подъема стоимости энергоносителей.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.