Международные резервы России в феврале снизились на 3,8%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года объем международных (золотовалютных) резервов России уменьшился на $22,788 млрд, или на 3,8%, до $574,247 млрд с $597,035 млрд, следует из информации на сайте Банка России.

В январе-феврале 2023 года резервы снизились на $7,742 млрд, или на 1,3%, с $581,989 млрд на 1 января.

Банк России после санкций, наложенных на него западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.