Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Международные резервы России в феврале снизились на 3,8%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года объем международных (золотовалютных) резервов России уменьшился на $22,788 млрд, или на 3,8%, до $574,247 млрд с $597,035 млрд, следует из информации на сайте Банка России.

В январе-феврале 2023 года резервы снизились на $7,742 млрд, или на 1,3%, с $581,989 млрд на 1 января.

Банк России после санкций, наложенных на него западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

ЦБ спрогнозировал прибыль банков РФ в 2023 году на уровне 1,2-1,5 трлн рублей

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Brent подорожала до $86,4 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });