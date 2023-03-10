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Международные резервы России с 24 февраля по 3 марта сократились на $2,3 млрд

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 3 марта составили $578,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 24 февраля международные резервы равнялись $580,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,3 млрд.

Международные резервы - это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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