Федрезерв готов ускорить темпы подъема ставки в случае необходимости

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США готова сделать все, что нужно для борьбы с инфляцией, включая ускорение темпов повышения ключевой процентной ставки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената.

"Если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставок", - цитирует его MarketWatch.

На предыдущем заседании ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% после подъемов на 75 б.п. на нескольких заседаниях подряд. Заявления Пауэлла повышают вероятность, что на следующем заседании, которое завершится 22 марта, ставка будет увеличена на 50 б.п.

Глава Федрезерва отметил, что тренд на замедление инфляции сошел на нет в январе, и в ряде ключевых отраслей, включая сектор услуг, признаков снижения цен не наблюдается. Это "говорит о том, что инфляционное давление сейчас сильнее, чем мы предполагали на прошлом заседании".

"Более сильные, чем ожидалось, макроэкономические данные позволяют предположить, что финальный уровень процентных ставок будет выше, чем предполагалась ранее", - отметил Пауэлл.

Текущий прогноз Федрезерва предусматривает, что ставка достигнет 5-5,25%. Новый прогноз будет озвучен по итогам мартовского заседания, и есть вероятность, что он будет повышен. Рынок сейчас ожидает, что ставка к сентябрю составит 5,5-5,75%, то есть прогнозирует четыре повышения на 25 б.п. подряд.

После того, как ФРС закончит повышать ставку, она будет сохранена на пиковом уровне в течение некоторого времени, добавил Пауэлл.

"История свидетельствует об опасности слишком раннего смягчения политики. Мы будем придерживаться нашего прежнего курса до тех пор, пока не достигнем своей цели", - сказал глава ФРС, имея в виду возвращение инфляции к целевому уровню в 2%.

На заявлениях Пауэлла американские фондовые индексы перешли к снижению, и к 18:30 по Москве опускаются на 0,5-0,7%. Курс доллара к евро подскочил на 0,8%, до $1,0604 за евро.