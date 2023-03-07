Цены на нефть ускорили падение из-за укрепления доллара

Brent подешевела до $85,23 за баррель

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник на фоне роста курса доллара после "ястребиного" выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 по московскому времени подешевели на $0,95 (1,1%) - до $85,23 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,97 (1,21%) - до $79,49 за баррель.

ФРС готова сделать все, что нужно, для борьбы с инфляцией, включая ускорение темпов повышения ключевой процентной ставки, заявил Пауэлл. Он также добавил, что финальный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем прогнозировалось ранее.

На таких заявлениях рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), подскочил на 0,75%. Укрепление доллара снижает привлекательность сырьевых товаров, включая нефть, для держателей других валют.

"Если Федрезерв решит вести борьбу с инфляцией до победного конца и поднимет ставки до уровня, который окажется болезненным для экономики, это плохо отразится на ВВП, - отметил замглавы отдела исследований в CFRA Research Стюарт Гликман. - Спрос на нефть коррелирует с темпами роста ВВП, так что это будет плохой новостью для нефтяных котировок".