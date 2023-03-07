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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,95/барр.

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,95/барр.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,63/барр. до $82,95/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Прогноз цены на 2024 год ведомство оставило без изменений - $77,57/барр.

Вместе с тем в прогнозе говориться, что потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,9 млн баррелей в сутки.

Таким образом EIA увеличило свой прогноз, озвученный в феврале, на 430 тыс. б/с. Министерство также изменило оценку спроса на нефть в 2022 году, повысив ее на 60 тыс. б/с - с 99,36 млн б/с до 99,42 млн б/с.

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,48 млн б/с относительно прошлого года.

Ведомство обуславливает изменение оценки в связи с пересмотром в сторону увеличения показателей глобального экономического роста. В частности, EIA ожидает увеличение потребления в Китае на 0,7 млн б/с, в Индии - на 0,2 млн б/с, в странах ОЭСР - на 0,5 млн б/с. При этом министерство отмечает, что прогноз по-прежнему остается неопределенным из-за возможных сценариев в глобальной экономике, а также спроса на нефть в Китае после отказа от политики нулевого распространения COVID-19

Прогноз потребления нефти и ЖУВ на 2024 год также скорректирован в сторону увеличения на 430 тыс. б/с - до 102,69 млн б/с.

США
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