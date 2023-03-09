Трейдеры больше не ждут снижения ставок мировыми ЦБ в 2023 году

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Участники рынка облигаций больше не ждут снижения ставок центральными банками развитых стран в этом году, пишет агентство Bloomberg.

Всего несколько недель назад прогнозировалось, что почти все ЦБ снизят стоимость заимствований в течение года, но теперь предполагается, что всего два центробанка – Федеральная резервная система и шведский Риксбанк – могут предпринять подобный шаг в какой-то момент с сентября 2023 года по март 2024 года.

"Мы думаем, что центральным банкам предстоит еще много работы, - заявил главный экономист BNP Paribas SA Луиджи Сперанца. - Мы по-прежнему считаем, что снижение ставок крупными центральными банками не будет обсуждаться до конца года".

Последние события указывают на то, что главе Федрезерва Джерому Пауэллу, возможно, потребуется активизировать усилия по сдерживанию инфляции и продолжить агрессивный подъем процентных ставок.

Пауэлл в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду заявил, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.

"Я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято, - сказал он. - Однако если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения политики, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставки".

Аналитики быстро отреагировали на слова главы ФРС. В Goldman Sachs подняли прогноз пикового диапазона ставки до 5,5-5,75% годовых с ранее ожидавшихся 5,25-5,5%. Эксперты Citigroup повысили оценку до тех же 5,5-5,75% годовых с 5-5,25%.

Рынок отражает опасения, что "чем труднее будет расколоть инфляционный орех, тем больший ущерб будет нанесен экономике", полагает главный валютный аналитик Societe Generale SA Кит Джакес.

Кроме того, все больше аналитиков ожидают, что ставка Европейского центрального банка будет увеличена до 4% с нынешних 2,5% годовых. Причем на этой неделе глава ЦБ Австрии Роберт Хольцманн, который является членом совета директоров ЕЦБ, призвал к повышению ставок еще четыре раза по 50 базисных пунктов (то есть до 4,5%) для сдерживания инфляции.

Также ожидается, что Банк Англии поднимет ставку еще на 100 б.п. – до 5% годовых.

Доходность двухлетних облигаций Германии в среду достигла самого высокого уровня с 2008 года. На рынке американских госбумаг кривая доходности перевернулась до степени, невиданной со времен разрушительной рецессии в США в начале 1980-х годов, когда доходность двухлетних облигаций превышала доходность десятилетних больше чем на 1 процентный пункт. Это напоминает эпоху драконовских ужесточений Пола Волкера, отмечает Bloomberg.