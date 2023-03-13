Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Аналитики ведущего американского банка Goldman Sachs Group отозвали свой прогноз, предусматривавший повышение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, в свете банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли.

Регуляторы в США приняли решение о закрытии Silicon Valley Bank, 16-го по объему активов в стране, и меньшего по размеру Signature Bank. Банки перешли под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Регуляторы заверили, что все вкладчики банков получат компенсацию в полном объеме, а Федрезерв анонсировал выдачу льготных кредитов банкам для укрепления их ликвидности. Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Такие меры "дадут достаточно ликвидности банкам, столкнувшимся с оттоком депозитов, и повысят доверие со стороны вкладчиков", написал старший экономист Goldman Ян Хациус. Однако он больше не ждет подъема ставки Федрезерва на мартовском заседании, которое пройдет на следующей неделе, и указал на наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок.

Ближайшее заседание ФРС пройдет 21-22 марта, и большинство аналитиков полагает, что по его итогам ставка будет повышена на 25 б.п. Участники рынка оценивают вероятность такого сценария в 85%, допуская 15%-ный шанс, что ставка будет оставлена на текущем уровне в 4,5-4,75%. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п.

"Мы по-прежнему ждем подъема на 25 б.п. на следующей неделе, - отметил старший экономист JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли. - Еще до проблем в банковском секторы мы полагали, что повышение на 50 б.п. будет неуместным, и мы все еще так думаем".

Goldman Sachs США ФРС Silicon Valley Bank Signature Bank Ян Хациус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспорт из РФ в 2022 году подскочил на 19,9%, импорт снизился на 11,7%

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Сбор зерна в РФ в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом

В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });