Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Аналитики ведущего американского банка Goldman Sachs Group отозвали свой прогноз, предусматривавший повышение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, в свете банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли.

Регуляторы в США приняли решение о закрытии Silicon Valley Bank, 16-го по объему активов в стране, и меньшего по размеру Signature Bank. Банки перешли под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Регуляторы заверили, что все вкладчики банков получат компенсацию в полном объеме, а Федрезерв анонсировал выдачу льготных кредитов банкам для укрепления их ликвидности. Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Такие меры "дадут достаточно ликвидности банкам, столкнувшимся с оттоком депозитов, и повысят доверие со стороны вкладчиков", написал старший экономист Goldman Ян Хациус. Однако он больше не ждет подъема ставки Федрезерва на мартовском заседании, которое пройдет на следующей неделе, и указал на наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок.

Ближайшее заседание ФРС пройдет 21-22 марта, и большинство аналитиков полагает, что по его итогам ставка будет повышена на 25 б.п. Участники рынка оценивают вероятность такого сценария в 85%, допуская 15%-ный шанс, что ставка будет оставлена на текущем уровне в 4,5-4,75%. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п.

"Мы по-прежнему ждем подъема на 25 б.п. на следующей неделе, - отметил старший экономист JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли. - Еще до проблем в банковском секторы мы полагали, что повышение на 50 б.п. будет неуместным, и мы все еще так думаем".