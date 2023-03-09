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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

В Росфинмониторинге сообщили, что в РФ работают восемь крупных теневых финансовых площадок

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Теневой финансовый сектор в России присутствует, борьба с ним продолжается, в том числе, в регионах, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел бы несколько слов сказать о теневом финансовом секторе. К сожалению, он присутствует", - сказал Чиханчин. "Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 миллиарда (рублей - ИФ) уже вернули государству. Возбуждено более 100 уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой. И на сегодняшний день действует ещё восемь площадок теневых", - сообщил глава Росфинмониторинга.

"И мы работу ведем сейчас с правоохранительными органами, с полпредствами, с губернаторами как раз по минимизации этих рисков в этих регионах, и обозначены банки", - пояснил Чиханчин.

Он также отметил успехи в борьбе с теневым оборотом, куда, по его словам, "порядка 110 миллиардов (рублей - ИФ) не пустили".

Росфинмониторинг
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