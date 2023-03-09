Крупные банки в феврале выкупили 65,6% всех размещений ОФЗ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года системно значимые кредитные организации (СЗКО) предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ) и выкупили 65,6% всех размещений этих бумаг, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России.

В январе произошло снижение доли участия крупных банков в размещениях ОФЗ до 59,5% с 90,7% в ноябре-декабре на фоне отсутствия предложения флоатеров.

Некредитные финансовые организации осуществили в феврале значительные покупки ОФЗ в рамках доверительного управления (23,8%).

Традиционно СЗКО занимают значительную долю в размещениях ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, а НФО в интересах клиентов отдают предпочтение ОФЗ-ИН, отмечает ЦБ.

Объем привлеченных Минфином средств на аукционах ОФЗ в феврале вырос относительно января на 53,4% - с 209,5 млрд до 321,3 млрд рублей по номиналу. В структуре размещений 80,4% пришлось на ОФЗ-ПД, 19,6% - на ОФЗ с защитой от инфляции. С начала года Минфин разместил 66,3% от плановых значений на первый квартал (800 млрд рублей).