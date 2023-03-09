Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Крупные банки в феврале выкупили 65,6% всех размещений ОФЗ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года системно значимые кредитные организации (СЗКО) предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ) и выкупили 65,6% всех размещений этих бумаг, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России.

В январе произошло снижение доли участия крупных банков в размещениях ОФЗ до 59,5% с 90,7% в ноябре-декабре на фоне отсутствия предложения флоатеров.

Некредитные финансовые организации осуществили в феврале значительные покупки ОФЗ в рамках доверительного управления (23,8%).

Традиционно СЗКО занимают значительную долю в размещениях ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, а НФО в интересах клиентов отдают предпочтение ОФЗ-ИН, отмечает ЦБ.

Объем привлеченных Минфином средств на аукционах ОФЗ в феврале вырос относительно января на 53,4% - с 209,5 млрд до 321,3 млрд рублей по номиналу. В структуре размещений 80,4% пришлось на ОФЗ-ПД, 19,6% - на ОФЗ с защитой от инфляции. С начала года Минфин разместил 66,3% от плановых значений на первый квартал (800 млрд рублей).

Банк России СЗКО ОФЗЮ Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупнейшие банки РФ в феврале нарастили продажу валюты до 496 млрд рублей

Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Поставки российского СПГ в ЕС в 2022 году оценены как рекордные

Трейдеры больше не ждут снижения ставок мировыми ЦБ в 2023 году

Трейдеры больше не ждут снижения ставок мировыми ЦБ в 2023 году

Агентство Argus запустило котировку Urals в Индии

"Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники

"Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники

Греф не стал комментировать перспективы продления своих полномочий в Сбере

Греф не стал комментировать перспективы продления своих полномочий в Сбере

Сбербанк примет решение о размере дивидендов за 2022 год в марте

Credit Suisse отложил публикацию годового отчета после ночного звонка SEC

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });