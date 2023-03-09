США внесли в "черный список" 39 предприятий сети иранского "теневого банкинга"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в четверг внесло в "черный список" 39 предприятий, представляющих собой сеть иранского "влиятельного теневого банкинга", - говорится в сообщении ведомства.

"Иран развивает сложные сети уклонения от санкций, в которых иностранные покупатели, пункты обмена валют и десятки подставных компаний совместно помогают иранским компаниям, попавшим под санкции, продолжать торговлю", - сказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Нынешние действия указывают на приверженность США соблюдению наших санкций и нашу способность разрушить иностранные финансовые сети Ирана, которые он использует для отмывания средств", - отметил он.

Данная сеть является одной из нескольких мульти-юрисдикционных незаконных финансовых систем, предоставлявших разрешения иранским организациям и доступ к международной финансовой системе, отмечается в сообщении Минфина США.