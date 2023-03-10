Маркетплейсы в РФ могут обязать осуществлять контроль за допускаемыми продавцами и товарами

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает дополнительные требования к деятельности маркетплейсов, в частности, их могут обязать осуществлять контроль за допускаемыми на свои площадки продавцами и товарами, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На базе Общественного совета при Роспотребнадзоре ведется обсуждение дополнительных требований к деятельности агрегаторов", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что, в частности, может быть установлена обязанность для агрегаторов "осуществлять контроль за допускаемыми на свои площадки продавцами и товарами с использованием автоматизированных государственных информационных систем, включая ГИС МТ (Государственная информационная система мониторинга товаров - ИФ)".

Также в ведомстве сообщили, что в действующие Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации с 1 марта вносятся изменения, согласно которым маркетплейсы будут нести ответственность за торговлю товарами легкой промышленности без маркировки наравне с продавцами.