Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

"Мосэнерго" не будет публиковать отчетность по МСФО за 2022 год

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" не будет публиковать отчетность по МСФО за 2022 г., сообщила компания.

В компании сослались на постановление правительства от 12 марта 2022 г. и объяснили свое решение тем, что "существует риск введения мер ограничительного характера против ПАО "Мосэнерго"/лиц, входящих в состав органов управления ПАО "Мосэнерго" со стороны иностранных государств".

Последний раз "Мосэнерго" публиковало отчетность по МСФО и РСБУ по итогам I квартала 2022 г. В январе 2023 г. компания также подвела производственные итоги 2022 г.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность её 15 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,8 тыс. Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.

Мосэнерго Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маркетплейсы в РФ могут обязать осуществлять контроль за допускаемыми продавцами и товарами

Нефть дешевеет четвертую сессию подряд

Нефть дешевеет четвертую сессию подряд

Российский рынок акций отыграл внешний негатив середины недели

Российский рынок акций отыграл внешний негатив середины недели

BMW увеличила чистую прибыль в 2022 году в 1,5 раза

BMW увеличила чистую прибыль в 2022 году в 1,5 раза

Опрошенные ЦБ аналитики ждут снижения ВВП РФ в 2023 году на 1,1% при инфляции в 6%

Опрошенные ЦБ аналитики ждут снижения ВВП РФ в 2023 году на 1,1% при инфляции в 6%

Крупнейшие банки РФ в феврале нарастили продажу валюты до 496 млрд рублей

Крупнейшие банки РФ в феврале нарастили продажу валюты до 496 млрд рублей

Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });