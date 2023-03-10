"Мосэнерго" не будет публиковать отчетность по МСФО за 2022 год

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" не будет публиковать отчетность по МСФО за 2022 г., сообщила компания.

В компании сослались на постановление правительства от 12 марта 2022 г. и объяснили свое решение тем, что "существует риск введения мер ограничительного характера против ПАО "Мосэнерго"/лиц, входящих в состав органов управления ПАО "Мосэнерго" со стороны иностранных государств".

Последний раз "Мосэнерго" публиковало отчетность по МСФО и РСБУ по итогам I квартала 2022 г. В январе 2023 г. компания также подвела производственные итоги 2022 г.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность её 15 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,8 тыс. Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.