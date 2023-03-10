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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Доля "БелАЗа" на российском рынке самосвалов-большегрузов превысила 80%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Белорусский производитель самосвалов "БелАЗ" увеличил долю на российском рынке в сегменте самосвалов особо большой грузоподъемности до свыше 80%, сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня доля "БелАЗа" на рынке Российской Федерации в сегменте самосвалов особо большой грузоподъемности превышает 80% – это максимальное значение за последние 7 лет. Лидерами за 2022 год стали самосвалы грузоподъемностью 90, 110-130 и 220-240 тонн. В 2023 году "БелАЗ" нацелен на еще большее усиление своих позиций на российском рынке", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам прошедшего на предприятии дилерского совещания с представителями товаропроводящей сети из России.

ОАО "БелАЗ" (управляющая компания "БелАЗ-Холдинга") – один из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.

РФ БелАЗ БелАЗ-Холдинг
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