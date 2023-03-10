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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Brent подорожала до $81,8 за баррель, но завершает неделю "в минусе"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу на данных с рынка труда США. По мнению аналитиков, более значительный, чем ожидалось прирост числа рабочих мест в США - это позитивный фактор для нефтяного рынка, сообщает MarketWatch.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тысяч, сообщило Минтруда страны. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали повышения на 225 тысяч, респонденты Trading Economics - на 205 тысяч.

К 18:27 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (на 0,26%), до $81,8 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,1 (на 0,13%) - до $75,82 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 4,8%. Это самое значительное недельное падение с начала февраля, отмечает MarketWatch.

Инвесторы опасаются слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что может привести к рецессии в США.

На фоне "ястребиных" заявлений представителей Федрезерва рынки ожидают "более резкого повышения ставки, а также более высокую пиковую отметку", вплоть до 6% годовых, заявил старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

"В результате шансы на рецессию - и, следовательно, снижение спроса на нефть - увеличились, что привело к падению цены нефти", - полагает он.

Brent WTI Минтруда США
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