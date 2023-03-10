Производство грузовых вагонов в России сократилось в январе-феврале на 24,4%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В январе-феврале 2023 года российские промышленные предприятия, по предварительным данным, сократили производство грузовых вагонов на 24,4% в годовом измерении, до 7669 единиц. Данные представлены НП "Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ).

В том числе, было выпущено: 2061 полувагон (снижение в 2,2 раза к январю-февралю 2022 года), 1752 платформы (снижение в 2,1 раза), 2217 хопперов (рост в 1,9 раза), 1125 цистерн (рост в 1,6 раза), 482 крытых вагона (рост в 4,1 раза) и 32 вагона-самосвала (снижение в 1,6 раза).

Объемы ремонта грузовых вагонов (деповского и капитального) сократились за отчетный период на 11,9%, до 68,088 тыс. единиц.

Рынок цельнокатаных колес для грузовых вагонов в России, по данным ОПЖТ, снизился за два месяца 2023 года на 21,5% и составил 227 452 единиц, в том числе колес отечественного производства - 200 974 (-16,6%). Производство боковых рам уменьшилось на 23,7%, до 41 939, а надрессорных балок - на 22,6% и составило 20 848.

Рынок конических двухрядных подшипников упал в январе-феврале этого года в 2,1 раза, составив 74 993, в том числе подшипников отечественного производства - 38 525 штук.

В январе-феврале 2023 года российскими предприятиями было изготовлено: 77 пассажирских ж/д вагонов (рост в 2,6 раза), 44 единицы моторвагонного подвижного состава (падение в 1,8 раза), а также 18 путевых машин (-21,7%) и ни одного вагона рельсового автобуса.

Объем производства тепловозов вырос за минувшие два месяца в 1,5 раза, составив 111 секций, а выпуск электровозов увеличился на 8,1%, до 107 секций.

По данным ОПЖТ, производство железнодорожных рельсов в стране составило в январе-феврале 2023 года 140,8 тысячи тонн (+2%), также было выпущено 4,9 тысячи единиц стрелочной продукции (+6,5%), 12,1 тысячи тонн металлических элементов рельсовых скреплений (-7,6%) и 5 млн прокладок рельсовых скреплений (-10,7%).