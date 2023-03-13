Нефть Brent подорожала до $83,1 за баррель после падения на минувшей неделе

По итогам прошлой недели марка Brent упала в цене на 3,6%, WTI – на 3,8%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют умеренный рост утром в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 по Москве составляет $83,11 за баррель, что на $0,33 (0,4%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,19 (1,5%), до $82,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,01 за баррель, что на $0,33 (0,43%) выше итогового значения предыдущей сессии. В минувшую пятницу контракт повысился в цене на $0,96 (1,3%), до $76,68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,6%, WTI – на 3,8%.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на минувшей неделе стали опасения более агрессивного курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что центробанку придется повысить ставки сильнее, чем предполагалось ранее, для борьбы с инфляцией.

Кроме того, в пятницу стало известно, что американский банк Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). FDIC продаст активы Silicon Valley Bank, что позволит осуществить выплаты по незастрахованным вкладам.

"Опасения дальнейшего ужесточения ДКП и риски в финансовой отрасли вызвали тревогу по поводу спроса", - сказала рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte. Чару Чанана.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на две единицы и составило 590, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество установок снизилось по итогам четвертой недели подряд, обновив минимум с июня прошлого года.