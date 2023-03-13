Brent торгуется около $82,3 за баррель

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь на опасениях банковского кризиса в США и рецессии в экономике страны. Однако темпы снижения котировок заметно ослабились по сравнению с падением почти на 5% ранее в ходе торгов.

К 18:21 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (0,6%) - до $82,28 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,51 (0,67%) - до $76,17 за баррель.

"Цены на нефть продолжают колебаться в зависимости от общего уровня склонности к риску", - отмечает сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен. В то время как реакция на банковский кризис окажет поддержку сырьевым товарам, "риск рецессии в США усилился на фоне последних событий, и с учетом этого в ближайшее время торговля нефтью, вероятно, будет проходить в ограниченном диапазоне цен".

Тем не менее, многие аналитики по-прежнему настроены оптимистично в отношении долгосрочных перспектив рынка, отмечает Bloomberg. По прогнозам Saudi Aramco, потребление нефти может достигнуть рекордных 102 млн баррелей в сутки к концу 2023 года.

Aмериканский Silicon Valley Bank 10 марта перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

В связи с этими событиями Федеральная резервная система анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.