"Гознак" видит риски для ряда инвестпроектов из-за санкций

Производство паспортов к этим рискам не относится

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - АО "Гознак" отмечает риск задержки или невозможности реализации некоторых инвестиционных проектов из-за отказов в поставке оборудования и материалов, сбоев в цепочках поставок на фоне санкций. Об этом говорится в отчетности "Гознака" за 2022 год.

Европейские поставщики оборудования отказались проводить монтажные и пусконаладочные работы по целому ряду заключенных контрактов. "В настоящее время невозможно получить у альтернативных изготовителей из дружественных стран оборудование с характеристиками, полностью соответствующими требованиям общества", - отмечает компания.

"Гознак" осенью 2022 года попал под санкции Европейского союза, Великобритании и Швейцарии.

Компания не уточнила, какие именно инвестпроекты могут пострадать из-за санкций.

""Гознак" не раскрывает детальную информацию о своих инвестиционных проектах, о перспективах и планах их реализации", - сообщили "Интерфаксу" в АО.

При этом "Гознак" подчеркнул, что "изготовление и персонализация паспортов с электронным носителем информации - это устоявшееся производство, и оно не входит в обсуждаемый перечень".

Ранее сообщалось о приостановке приема заявлений на изготовление паспортов нового образца, содержащих биометрические данные. Тогда "Гознак" объяснил это повышенным спросом на загранпаспорта, что привело к увеличению потребности во встраиваемых в документ микросхемах.

"Гознак" утвердил инвестпрограмму на 2023 год с учетом всех новых обстоятельств.

"Мы ранее уже комментировали влияние санкций на работу компании в целом. Действительно, существуют отдельные проекты, требующие переосмысления, перепроектирования и поиска новых поставщиков. Компания занимается этой работой еще с прошлого года. На 2023 год утверждена инвестиционная программа, которая составлена уже с учетом всех новых факторов. "Гознак" рассчитывает реализовать ее в полном объеме", - подчеркнула компания.