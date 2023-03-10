"Гознак" пока не возобновляет производство биометрических загранпаспортов в обычном режиме

Производство микросхем для загранпаспортов в Зеленограде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пока рано говорить о возобновлении производства заграничных паспортов нового образца со сроком действия на 10 лет, сообщили в пресс-службе компании "Гознак".

"В настоящее время "Гознак" занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что о возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России.

Ранее некоторые СМИ сообщили о возобновлении выпуска биометрических паспортов.

О приостановке приема заявлений на изготовление паспортов нового образца, содержащих биометрические данные, стало известно 2 февраля. Тогда в "Гознаке" объяснили это повышенным спросом на загранпаспорта и на микросхемы, используемые при их производстве. В пресс-службе Минпромторга тогда же сказали, что производство электронных компонентов не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, и завод "Микрон", на котором производятся чипы, наращивает их объемы.

Паспорт нового образца содержит биометрические данные (отпечатки двух пальцев) и выдается сроком на 10 лет в отличие от документа старого образца, срок действия которого составляет пять лет с момента выдачи.