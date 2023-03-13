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Brent подешевела до $81,4 за баррель

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в понедельник на фоне падения спроса на рисковые активы из-за тревожных новостей из банковского сектора США.

К 14:34 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,38 (1,67%) - до $81,4 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,36 (1,77%) - до $75,32 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,6%, WTI - на 3,8%.

10 марта американский Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский банк Signature Bank.

Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Между тем внимание рынков постепенно переключается на мартовское заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе. Сейчас котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на то, что трейдеры видят 85%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, тогда как на прошлой неделе консенсус-прогноз предусматривал подъем на 50 б.п.

Важнейшим фактором для Федрезерва может стать февральский отчет об инфляции в Штатах, который будет опубликован во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция замедлилась в минувшем месяце до 6% с 6,4% в январе.

Brent WTI Silicon Valley Bank США Signature Bank ФРС
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