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Цены на нефть падают почти на 5% на фоне опасений кризиса в банковской отрасли США

Brent торгуется ниже $79 за баррель

Цены на нефть падают почти на 5% на фоне опасений кризиса в банковской отрасли США
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют сильное падение на фоне опасений кризиса в банковской отрасли США, сообщает MarketWatch.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 по Москве в понедельник снизились на $3,8 (4,6%) - до $78,98 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени рухнули на $3,73 (4,9%) - до $72,89 за баррель.

В пятницу стало известно, что американский Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

Такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Brent WTI США
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