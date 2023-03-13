Индекс МосБиржи начал неделю со снижения вслед за миром из-за банковского кризиса в США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник просел по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и ухудшения внешней конъюнктуры из-за банковского кризиса в США, хотя вечером в США наметилась коррекция после заявлений регуляторов о готовности оказать поддержку банковскому сектору. Лидировали в откате акции "Московской биржи" (-2,7%) после рекомендаций набсовета о невысоких дивидендах за 2022 год, подорожали бумаги золотодобывающих компаний вслед за ценами на золото.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2269,47 пункта (-0,3%, днем индекс падал в район 2250 пунктов), индекс РТС вырос до 954 пунктов (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар к 18:50 упал до 74,9 рубля (-1,2 рубля).

Акции "Московской биржи" в понедельник подешевели до 113,8 рубля. Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на одну обыкновенную акцию, направив на их выплату 11,018 млрд рублей, сообщила в пятницу компания.

Также просели акции "ММК" (-1,7%), "НЛМК" (-1,5%), UC Rusal (-1,3%), "Северстали" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), расписки OZON (-0,6%), бумаги "Аэрофлота" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,8% "префы"), "Магнита" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+4,9%), ПАО "Полюс" (+3,1%), АФК "Система" (+0,2%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в ходе торгов индекс МосБиржи сначала подрос, однако к вечеру отступил к мартовским минимумам ввиду ухудшения внешнего фона. В начале дня толкали индекс вверх акции ПАО "Полюс" ввиду роста глобальных цен на золото, а также бумаги "Норникеля" и Yandex. "Лучше" рынка выглядели транспортный и потребительский секторы: поддержку первому оказывали бумаги "Совкомфлота" (+2,3%) ввиду приближающегося заседания совета директоров, второму - акции "Магнита" и "Белуги" на фоне объявления высоких дивидендов последней. Акции Мосбиржи продолжили снижаться после решения компании по дивидендам.

На фоне высокой волатильности финансовых рынков стран Запада давление на индекс МосБиржи может сохраниться. Технически остается возможным возвращение индекса МосБиржи к отметке 2300 пунктов, однако определяющим драйвером может выступить статистика по инфляции США, полагает Жильников.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в понедельник стартовал ростом, реагируя на позитивный внешний фон и подъем сырьевых цен, однако в ходе сессии общерыночная конъюнктура сильно ухудшилась, а нефть Brent локально проваливалась ниже $80 за баррель. При этом рубль продолжил ощутимо укрепляться к доллару. Подобное сочетание факторов привело к доминированию продавцов.

В фокусе внимания глобальных рынков в конце минувшей недели оказались проблемы банка Silicon Valley Bank (SVB), входящего в топ-20 по размерам активов в США. Экстренные меры поддержки банковского сектора, объявленные американскими финансовыми властями, первоначально привели к падению индекса доллара (DXY) и, соответственно, улучшению позиций группы рисковых активов. Первая реакция рынков была обусловлена тем, что в свете направления усилий ФРС на предотвращение банковского кризиса шансы на повышение ключевой ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании снизились. Однако инвесторы скоро переосмыслили угрозу, исходящую от сложившейся ситуации, акции банков США начали падать, и по мировым биржевым площадкам, а также в нефти прокатилась волна продаж.

Во вторник тема банковского кризиса в Штатах останется одной из ключевых. Вместе с тем, ожидается выход статистики (февральский индекс потребительских цен в США, 15:30 по московскому времени), которая во многом может определить ближайшие шаги Федрезерва в части монетарной политики. Если инфляция превысит прогнозные значения, волна "risk off" может усилиться. Для рынка нефти в этот день важными будут публикации ежемесячного отчета ОПЕК и сведения Американского института нефти (API) по недельным запасам сырой нефти. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 марта - 2200-2300 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ просел на фоне обвала котировок нефти, а бумаги золотодобывающих компаний вновь выступили в качестве защитных активов, также выросли бумаги "Белуги" на объявлении дивидендов. Под давлением оставались акции "Московской биржи" из-за объявленных скупых дивидендов акционерам.

"Проблемы некоторых американских банков могут заставить ФРС перейти от цикла ужесточения к смягчению денежной политики. В этом случае доллар рискует существенно ослабнуть, а инфляция получит второе дыхание. В любом случае, золото остается одним из самых надежных консервативных активов. Всего за несколько дней оно подорожало на 4%, реагируя на признаки проблем у американских банков", - отмечает аналитик.

Акции "Белуги" пользовались повышенным спросом после рекомендаций выплатить дивиденды за 2022 год в размере 400 руб. на акцию. С учетом промежуточных дивидендов (за первое полугодие 2022 года - 150 рублей, за 9 месяцев - 75 рублей на акцию - прим. ИФ) выплаты за 2022 год могут составить 625 руб. на акцию. Даже финальные выплаты в размере 400 рублей на бумагу предоставляют доходность выше банковского депозита, обратил внимание Кочетков.

"Московская биржа" увеличила прибыль за 2022 год на 29,2%, но рекомендованные дивиденды оказались весьма скромными: акционеры могут рассчитывать лишь на 4,84 руб. на акцию, что существенно ниже ожиданий рынка. Поэтому наблюдается довольно активное падение бумаг биржи вторую сессию подряд, полагает аналитик.

Доллар в понедельник продолжил снижение на Forex. В Goldman Sachs полагают, что проблемы ряда американских банков могут заставить ФРС отказаться от повышения ставки на мартовском заседании. Более того, если число проблемных банков начнет расти, то американский регулятор может вовсе перейти к смягчению политики, игнорируя инфляцию. Многие инвесторы опасаются того, что аналогичные проблемы могут коснуться других банков, что потребует новых мер спасения в условиях, когда возможности Минфина США ограничены из-за достижения потолка госдолга. В итоге снизились доходности 10-летних UST, также подорожали европейские облигации - покупка гособлигаций в условиях нарастания недоверия в банковской системе является привычной стратегией ответа на риски, отмечает Кочетков.

Бегство от риска также затронуло рынок нефти. Если утром она еще дорожала на ожиданиях дальнейшего роста потребления в Китае, то уже днем оказалась под давлением общего неприятия риска. На выходных глава Saudi Aramco предупредил, что мировой нефтяной баланс находится в тонком равновесии, поскольку резервные мощности крайне ограничены. Соответственно, без сохранения инвестиций рынок может оказаться в ситуации физического дефицита нефти. Тем не менее, в условиях нарастания недоверия в банковской системе в первую очередь страдают рискованные активы, к которым принято относить нефть, добавил аналитик.

В США в пятницу индексы акций снизились на 1,1-1,8% во главе с Nasdaq на данных с рынка труда страны, а также из-за падения котировок акций банков. Котировки акций представителей финансовой отрасли снизились в пятницу после того, как финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года.

Клиенты обанкротившегося Silicon Valley Bank смогут получить доступ ко всем своим средствам начиная с понедельника, заявили финрегуляторы США в воскресенье. Они также подтвердили, что банковская система США в целом "остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте, в значительной степени благодаря реформам, которые были проведены после финансового кризиса и обеспечили лучшие гарантии для банковской отрасли".

Silicon Valley Bank - шестнадцатый по величине банк США, основную часть клиентов которого составляли стартапы. Его банкротство стало крупнейшим после коллапса банка Washington Mutual Inc. во времена финансового кризиса 2008 года, пишут американские СМИ.

Тем временем американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют, отмечает MarketWatch. Банк оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов, говорится в сообщении Signature Bank.

В совместном пресс-релизе регуляторов также говорится, что Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование с тем, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков. Средства будут предоставлены на льготных условиях - бумаги, оставляемые банками в качестве залога, будут оценены по номинальной стоимости, а не по рыночной.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2%), снизилась Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 2,4-2,8%), но вечером наметился отскок в США (индексы прибавляют 0,6-1,4% во главе с Nasdaq).

В понедельник стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) запускает новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков".

Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает предоставление кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.

BTFP станет дополнительным источником ликвидности и устранит необходимость быстрой продажи US Treasuries и остальных надежных ценных бумаг в период стресса, говорится в сообщении Федрезерва.

Министерство финансов США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки нового механизма ФРС. В Федрезерве, однако, не ожидают, что все эти средства будут использованы.

На нефтяном рынке цены в понедельник снизились, цена Brent локально падала ниже $80 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $82,06 за баррель (-0,9% и +1,5% в пятницу), апрельская цена WTI - $75,95 за баррель (-1% и +1,3% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,6%, WTI - на 3,8%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Левенгук" (-3,7%), ПАО "РБК" (-3,7%), Росбанка (-3,2%), ПАО "Россети Сибирь" (-2,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-2,6%).

Выросли акции банка "Кузнецкий" (+7,9%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+6,4%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+6,3%), "Энел Россия" (+5%), ПАО "Белуга групп" (+4,4%, до 3530 рублей), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+4%), "Новороссийского морского торгового порта" (+3,7%), ПАО "Бурятзолото" (+3%).

Дивиденды компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, по итогам 2022 года могут составить 400 рублей на обыкновенную акцию. Как сообщается в материалах компании, такую рекомендацию дал совет директоров на заседании в понедельник. Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 26 апреля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,59 млрд рублей (из них 11,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,82 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,4 млрд рублей на акции "Московской биржи").