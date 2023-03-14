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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Трейдеры ждут завершения цикла ужесточения политики центробанками

На это указывает снижение доходностей гособлигаций

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глобальный рынок гособлигаций дает понять, что кампания по ужесточению денежно-кредитной политики мировыми центробанками практически завершена, сообщает Bloomberg.

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Доходности краткосрочных гособлигаций США, а также Австралии и ряда других развитых государств опустились ниже соответствующих базовых процентных ставок за пару сессий после краха Silicon Valley Bank (SVB).

"Падение доходности двухлетних бумаг ниже уровней базовых ставок говорит нам о том, что этот цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершается, - отмечает аналитик Pendal Group Ltd. в Сиднее Эми Се Патрик. - На системном уровне крах SVB показывает, что когда дешевые деньги заканчиваются, обязательно появляются болевые точки".

По оценкам эксперта, доходность 10-летних US Treasuries может опуститься до 1% с нынешнего уровня в 3,6%, если в Штатах начнется рецессия.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США на этой неделе упала более чем на 1 процентный пункт (п.п.), что стало самым резким обвалом с 80-х годов, отмечает Bloomberg. В понедельник она опускалась ниже 3,7% годовых, а во вторник поднялась до 4,109%.

Падение процентных ставок двухлетних US Treasuries связано с пересмотром трейдерами прогнозов в отношении ставки ФРС вслед за банкротством SVB и Signature Bank.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают более чем в 33% вероятность того, что американский ЦБ сохранит ставку на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых на мартовском заседании. На прошлой неделе трейдеры считали наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п.

Экономисты Barclays и Goldman Sachs прогнозируют, что Федрезерв сохранит ставку неизменной по итогам заседания в этом месяце, в то время как аналитики Nomura ждут от ФРС снижения ставки на мартовском заседании на 25 б.п.

Рынок, однако, полагает, что Федрезерв на данный момент не готов остановить цикл ужесточения политики, и сделает это не раньше июня. На конец текущего года, согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, она опустится до 3,9%.

В Австралии доходность трехлетних гособлигаций во вторник упала на 20 б.п. - до 3,01% годовых, что на 59 б.п. ниже уровня ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии (RBA). Это максимальный разрыв с 2012 года, когда RBA активно снижал ставку. Трейдеры полагают, что австралийский ЦБ остановит подъем ставок, и видят вероятность ее снижения уже в июле, отмечает Bloomberg.

Доходность двухлетних госбумаг Германии в понедельник снизилась на 41 б.п., до 2,69% годовых.

Базовая ставка по кредитам ЕЦБ находится в данный момент на уровне 3%, ставка по депозитам - 2,5%.

ЕЦБ, по последним оценкам трейдеров, поднимет ставки на 75 б.п. в ближайшие шесть месяцев. На прошлой неделе рынок ожидал, что ставки будут повышены на 125 б.п. за это время.

Silicon Valley Bank США SVB Financial Group ФРС Signature Bank Австралия ЕЦБ Германия
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