Трейдеры ждут завершения цикла ужесточения политики центробанками

На это указывает снижение доходностей гособлигаций

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глобальный рынок гособлигаций дает понять, что кампания по ужесточению денежно-кредитной политики мировыми центробанками практически завершена, сообщает Bloomberg.

Доходности краткосрочных гособлигаций США, а также Австралии и ряда других развитых государств опустились ниже соответствующих базовых процентных ставок за пару сессий после краха Silicon Valley Bank (SVB).

"Падение доходности двухлетних бумаг ниже уровней базовых ставок говорит нам о том, что этот цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершается, - отмечает аналитик Pendal Group Ltd. в Сиднее Эми Се Патрик. - На системном уровне крах SVB показывает, что когда дешевые деньги заканчиваются, обязательно появляются болевые точки".

По оценкам эксперта, доходность 10-летних US Treasuries может опуститься до 1% с нынешнего уровня в 3,6%, если в Штатах начнется рецессия.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США на этой неделе упала более чем на 1 процентный пункт (п.п.), что стало самым резким обвалом с 80-х годов, отмечает Bloomberg. В понедельник она опускалась ниже 3,7% годовых, а во вторник поднялась до 4,109%.

Падение процентных ставок двухлетних US Treasuries связано с пересмотром трейдерами прогнозов в отношении ставки ФРС вслед за банкротством SVB и Signature Bank.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают более чем в 33% вероятность того, что американский ЦБ сохранит ставку на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых на мартовском заседании. На прошлой неделе трейдеры считали наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п.

Экономисты Barclays и Goldman Sachs прогнозируют, что Федрезерв сохранит ставку неизменной по итогам заседания в этом месяце, в то время как аналитики Nomura ждут от ФРС снижения ставки на мартовском заседании на 25 б.п.

Рынок, однако, полагает, что Федрезерв на данный момент не готов остановить цикл ужесточения политики, и сделает это не раньше июня. На конец текущего года, согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, она опустится до 3,9%.

В Австралии доходность трехлетних гособлигаций во вторник упала на 20 б.п. - до 3,01% годовых, что на 59 б.п. ниже уровня ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии (RBA). Это максимальный разрыв с 2012 года, когда RBA активно снижал ставку. Трейдеры полагают, что австралийский ЦБ остановит подъем ставок, и видят вероятность ее снижения уже в июле, отмечает Bloomberg.

Доходность двухлетних госбумаг Германии в понедельник снизилась на 41 б.п., до 2,69% годовых.

Базовая ставка по кредитам ЕЦБ находится в данный момент на уровне 3%, ставка по депозитам - 2,5%.

ЕЦБ, по последним оценкам трейдеров, поднимет ставки на 75 б.п. в ближайшие шесть месяцев. На прошлой неделе рынок ожидал, что ставки будут повышены на 125 б.п. за это время.