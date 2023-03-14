Brent подешевела до $79,91 за баррель

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $79,91 баррель, что на $0,86 (1,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $2,01 (2,4%), до $80,77 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,82 (1,1%), до $73,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов снизилась на $1,88 (2,5%), до $74,8 за баррель.

Как сообщалось, американский Silicon Valley Bank в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

В связи с этими событиями Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам общим объемом $25 млрд.

Во вторник внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня базовой процентной ставки.

Фьючерсный рынок оценивает менее чем в 50% вероятность подъема ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании, хотя на прошлой неделе трейдеры считали наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п., отмечает агентство Bloomberg.

"Нефтяной рынок не смог избежать последствий краха Silicon Valley Bank, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Высокая волатильность рынка может сохраниться в краткосрочной перспективе, учитывая предстоящую публикацию данных об инфляции в США".

Во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку, а в среду рынок ждет аналогичного обзора от Международного энергетического агентства (МЭА).