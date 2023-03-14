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Brent торгуется у $79,92 за баррель

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером во вторник, хотя и более умеренными темпами.

К 18:09 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,85 (1,05%) - до $79,92 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,98 (1,31%) - до $73,82 за баррель.

ОПЕК 14 марта сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для четвертого. Как говорится в ее отчете, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе.

"Прогноз показателей предложения относительно стабилен, однако уменьшение оптимизма относительно восстановления экономики Китая и по-прежнему сильные опасения рецессии говорят о том, что риски скорее понижательные", - написали аналитики Sevens Report Research. При этом котировки WTI меняются в узком диапазоне, нижняя граница которого проходит по минимумам этого года в районе $73 за баррель, а верхняя - по максимумам около $82 за баррель, отмечают эксперты.

Brent WTI ОПЕК Китай
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