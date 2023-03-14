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Нефть Brent подешевела до $79 за баррель

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили падение днем во вторник на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:59 по московскому времени подешевели на $1,75 (2,17%) - до $79,02 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $1,92 (2,57%) - до $72,88 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 2,4%, WTI - на 2,5% из-за проблем в финансовом секторе США. Как сообщалось, американский Silicon Valley Bank в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. В связи с этими событиями Федеральная резервная система анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам общим объемом $25 млрд.

"Волна ухода от рисковых активов прокатилась по рынкам на фоне страхов масштабного финансового кризиса, - отметил аналитик Julius Baer Карстен Менке. - Однако мы рассматриваем эту ситуацию скорее как шум, который едва ли окажет значительное влияние на большинство сырьевых рынков в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Во вторник трейдеры ждут данных о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня базовой процентной ставки. Также во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

Brent WTI США Silicon Valley Bank
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