Нефть Brent подешевела до $79 за баррель

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили падение днем во вторник на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:59 по московскому времени подешевели на $1,75 (2,17%) - до $79,02 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $1,92 (2,57%) - до $72,88 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 2,4%, WTI - на 2,5% из-за проблем в финансовом секторе США. Как сообщалось, американский Silicon Valley Bank в минувшую пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. В связи с этими событиями Федеральная резервная система анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам общим объемом $25 млрд.

"Волна ухода от рисковых активов прокатилась по рынкам на фоне страхов масштабного финансового кризиса, - отметил аналитик Julius Baer Карстен Менке. - Однако мы рассматриваем эту ситуацию скорее как шум, который едва ли окажет значительное влияние на большинство сырьевых рынков в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Во вторник трейдеры ждут данных о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня базовой процентной ставки. Также во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.