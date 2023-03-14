Денежная база РФ в широком определении в феврале уменьшилась на 0,9%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в феврале 2023 года уменьшилась на 209,1 млрд рублей, или на 0,9%, до 23 трлн 985,9 млрд рублей с 24 трлн 195,0 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 марта упали до 7,2% с 22,2% на 1 февраля (это был максимум с 1 ноября 2018 года).

В составе денежной базы объем средств, размещенных банками в депозитах ЦБ РФ, снизился на 746,3 млрд рублей, или на 12,9%. В то же время средств на корсчетах в ЦБ РФ стало больше на 163,9 млрд рублей, или на 7,9%, на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, по привлеченным средствам - на 119,5 млрд рублей, или на 81,9%.

Объем наличных денег в составе денежной базы в феврале увеличился на 253,7 млрд рублей, или на 1,6%, до 16 трлн 421,5 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных упали за месяц до 3,8% с 17,3%.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в феврале увеличилась до 68,5% c 66,8%.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.