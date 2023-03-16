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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Brent подорожала до $74,6 за баррель после обвала накануне

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в четверг, поднимаясь с достигнутых накануне минимумов с декабря 2021 года.

К 8:18 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (1,28%), до $74,63 за баррель. В среду Brent подешевела на $3,76 (4,9%), до $73,69 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,81 (1,2%), до $68,42 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,72 (5,2%), до $67,61 за баррель.

Падение нефтяных котировок было вызвано опасениями, что проблемы банковского сектора на фоне роста процентных ставок могут привести к глобальной рецессии, пишет MarketWatch.

Кроме того, обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12. Резервы бензина снизились на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,62 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Brent WTI США Минэнерго
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