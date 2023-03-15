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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Цена нефти Brent упала до $76,5 за баррель

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению днем в среду на опасениях рецессии в мировой экономике.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 по московскому времени подешевели на $0,97 (1,25%) - до $76,48 за баррель.

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Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,99 (1,39%) - до $70,34 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 4,1%, WTI - на 4,6%, обновив минимумы с декабря прошлого года.

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Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду повысило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на 72 тыс. баррелей в сутки, следует из ежемесячного отчета агентства. Эксперты ожидают, что в этом году спрос составит рекордные 102,02 млн б/с.

В то же время аналитики подчеркивают, что общее оживление экономической активности на фоне высокой инфляции возродило опасения инвесторов о возможном возвращении центральных банков к "ястребиной" политике.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) свидетельствуют о росте запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,16 млн баррелей.

Официальные данные американского Минэнерго будут обнародованы в среду в 17:30 по московскому времени. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на повышение запасов примерно на 1,2 млн баррелей.

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