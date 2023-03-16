Менеджмент "Ростелекома" видит возможности для выплаты дивидендов-2022

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Ростелеком" имеет возможности выплатить дивиденды по итогам 2022 года, однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

"Возможности для этого есть, но окончательное решение - за правительством", - сказал Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он воздержался от оценок о возможном размере дивидендов, отметив, что "сначала должно быть принципиальное решение".

Глава "Ростелекома" сказал также, что, по предварительной информации, совет директоров оператора в этом году не претерпит изменений. "Нет, совет директоров пока предварительно, по той информации, которая у нас есть и согласованная с правительством, сохранится в своем нынешнем составе", - сказал Осеевский.

По итогам 2021 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 4,56 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Суммарно компания направила на выплату дивидендов 15,9 млрд рублей (50% от чистой прибыли МСФО за 2021 год).

По дивполитике на 2021-2023 годы "Ростелеком" должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.