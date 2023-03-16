Международные резервы России с 3 по 10 марта сократились на $5,1 млрд

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 10 марта составили $573,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 3 марта международные резервы равнялись $578,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,1 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.