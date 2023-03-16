Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Международные резервы России с 3 по 10 марта сократились на $5,1 млрд

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 10 марта составили $573,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 3 марта международные резервы равнялись $578,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,1 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России Правительство МВФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

Пакет законопроектов о цифровом рубле принят Госдумой в I чтении

Путин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Путин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Минпромторг прорабатывает вопрос передачи активов Toyota в РФ в пользу НАМИ

Минпромторг прорабатывает вопрос передачи активов Toyota в РФ в пользу НАМИ

Власти Петербурга допустили сокращение числа занятых в автопроме в 3-4 раза

Бизнес готов заплатить windfall tax раньше срока, но хочет дисконт

МИД КНР призвал США перестать давить на TikTok

Ожидания Минфина по windfall tax из допприбыли 2021-22 гг. остались неизменными

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

"Газпром" сообщил об арбитражных разбирательствах с шестью зарубежными компаниями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });