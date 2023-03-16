Путин поручит продумать более гибкий механизм распоряжения деньгами на счетах "С"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские власти подумают о более гибком механизме распоряжения средствами, которые зачисляются на специальные счета "С", открытые для нерезидентов из недружественных юрисдикций. Комментируя выступление на съезде РСПП итальянского предпринимателя Маттео Вальика, президент Владимир Путин сообщил, что даст соответствующее поручение правительству.

В частности, речь может идти о возможности вывода на определенных условиях части дивидендов, получаемых от участия в российских организациях.

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