Нерезидентам, вложившимся в РФ уже при режиме санкций, могут разрешить вывод капитала

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Нерезидентам, вложившимся в РФ уже при режиме жестких антироссийских санкций, могут разрешить выводить "новые" инвестиции под контролем властей.

"Прорабатываем меры по снятию ограничений для инвесторов, которые вложили средства в российскую экономику уже после введения санкций. Об этом шла речь на недавней встрече в РСПП", - сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на совещании президента с правительством в среду.

"Такие инвесторы есть, и для них было бы справедливо снять ограничения, по крайней мере, на уплату дивидендов. А может, и на вывод инвестиций, разумеется, в объемах, не превышающих сделанные вложения, и под четким контролем", - заявил он.

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